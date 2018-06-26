В Госдуме ответили на планы США поставлять пейнтбольные винтовки в Афганистан

Пентагон пытается замаскировать поставки в Афганистан более серьезного оружия под видом пейнтбольных винтовок. Об этом заявил первый председатель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Я думаю, они что-то другое купили, а списали на пейнтбольные винтовки. Кто в это поверит, пейнтбольные винтовки в Афганистан. Кто там будет играть-то? Краской, что ли, стрелять или помечать кого-то?» — цитирует Шерина НСН.

Эксперт добавил, что для стрельбы шариками существуют резиновые пули, а под видом пейнтбольных винтовок США пытаются «обойти какие-то международные санкции».

Ранее в июне портал Popular Mechanics сообщал, что американская армия может начать применять винтовки для пейнтбола в реальном бою. По его информации, власти США уже заключили контракт на поставку крупных партий такого оружия, а применяться оно может в Афганистане в качестве орудия нелетального действия.