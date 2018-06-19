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Количество огнестрельного оружия в США превысило население страны

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Фото: Global Look Press/Andy Katz
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В Соединенных Штатах Америки число зарегистрированного оружия составило 393 млн единиц, что на 67 млн превышает население страны.

Исследование Small Arms Survey охватывает 230 стран. В нем отмечается, что в 2017 году у жителей США находилось 46% от общего числа огнестрельного оружия. Всего в мире насчитывалось 857 млн единиц.

На 100 жителей Соединенных Штатов приходится 120,5 единиц оружия, что вдвое больше находящегося на втором месте по населению Йемена. Это в шесть раз больше среднего показателя среди развитых стран.

Второе место по числу оружия в свободном обращении занимает Индия (71,1 млн единиц). Важно отметить, что эти числа не учитывают оружие, принадлежащее спецслужбам и военным.

В конце 2017 года, по официальной статистике, смертность в США составила 866,2 человека на 100 тыс. жителей. Для сравнения, в конце 2016 года смертность составляла 849,3 человека на 100 тыс. жителей.

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