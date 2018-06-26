Армия США применит пейнтбольное оружие в боевых условиях

Армия США заключила контракт на закупку пейнтбольных «винтовок», которые предполагается использовать в качестве нелетального оружия в Афганистане.

По данным журнала Popular Mechanics, Сухопутные силы США заключили контракт с компанией Pepperball суммой $650 тыс. на поставку комплексов Variable Kinetic Systems (VKS).

Такие «винтовки» обладают высокой скорострельностью и дальностью стрельбы до 50 метров. Однако вместо шариков с краской в качестве боеприпасов военные будут использовать снаряды со слезоточивым газом или кислотой, которая приводит ко временной потере зрения.

Предполагается, что такое оружие позволит военным нейтрализовать угрозы, не допуская человеческих жертв, отмечает агентство «РИА Новости».

Ранее в июне в Пентагоне признали превосходство российских вертолетов Ми-17 над американскими UH-60 Black Hawk, которые уступают им в эффективности и менее понятны в обслуживании.