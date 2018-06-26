Прямой эфир

Армия США применит пейнтбольное оружие в боевых условиях

0
Фото: Pepperball.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия США заключила контракт на закупку пейнтбольных «винтовок», которые предполагается использовать в качестве нелетального оружия в Афганистане.

По данным журнала Popular Mechanics, Сухопутные силы США заключили контракт с компанией Pepperball суммой $650 тыс. на поставку комплексов Variable Kinetic Systems (VKS).

Такие «винтовки» обладают высокой скорострельностью и дальностью стрельбы до 50 метров. Однако вместо шариков с краской в качестве боеприпасов военные будут использовать снаряды со слезоточивым газом или кислотой, которая приводит ко временной потере зрения.

Предполагается, что такое оружие позволит военным нейтрализовать угрозы, не допуская человеческих жертв, отмечает агентство «РИА Новости».

Ранее в июне в Пентагоне признали превосходство российских вертолетов Ми-17 над американскими UH-60 Black Hawk, которые уступают им в эффективности и менее понятны в обслуживании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Окинавы потребовали от США сократить военное присутствие на острове
НАТО планирует уничтожить советское вооружение в Черногории

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017