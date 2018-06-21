НАТО планирует уничтожить советское вооружение в Черногории

НАТО ищет подрядчика для учета и уничтожения советского оружия, которое осталось на военных складах в Черногории. По условиям тендера, всего планируется утилизировать 341 т боеприпасов.

Эксперты считают, что под прикрытием демилитаризации альянс может вывезти вооружение из страны и направить его в зоны действующих конфликтов.

«Это оружие боевое. Я предполагаю, что они придумали легенду для того, чтобы списать это оружие», — приводит RT слова профессора МГУ Андрея Манойло.

По его словам, переправлять советское оружие гораздо удобнее и выгоднее, чем современное, поскольку его невозможно отследить по номерам, сериям и моделям. По словам Манойло, в руках украинских радикалов уже оказывались якобы утилизированные в Венгрии и Румынии боеприпасы времен СССР.

В апреле президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил о том, что высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии.