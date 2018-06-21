НАТО планирует уничтожить советское вооружение в Черногории
НАТО ищет подрядчика для учета и уничтожения советского оружия, которое осталось на военных складах в Черногории. По условиям тендера, всего планируется утилизировать 341 т боеприпасов.
Эксперты считают, что под прикрытием демилитаризации альянс может вывезти вооружение из страны и направить его в зоны действующих конфликтов.
«Это оружие боевое. Я предполагаю, что они придумали легенду для того, чтобы списать это оружие», — приводит RT слова профессора МГУ Андрея Манойло.
По его словам, переправлять советское оружие гораздо удобнее и выгоднее, чем современное, поскольку его невозможно отследить по номерам, сериям и моделям. По словам Манойло, в руках украинских радикалов уже оказывались якобы утилизированные в Венгрии и Румынии боеприпасы времен СССР.
В апреле президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад заявил о том, что высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии.