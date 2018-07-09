Прямой эфир

Черный список юрлиц появится на портале госзакупок

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На портале государственных закупок появится реестр юридических лиц, лишенных права участвовать в торгах из-за коррупционного прошлого. Данные о компаниях, замеченных в подкупе, будут автоматически размещаться на портале, рассказали «Известиям» в Генпрокуратуре РФ.

Так, по данным ведомства, в 2016 году к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» привлечено 427 юрлиц, в 2017-м — 464.

Согласно действующему закону, определяющему взаимодействие в сфере госзакупок, участник закупки в течение предыдущих двух лет не должен быть привлечен по указанной статье.

«Так как именно прокуроры возбуждают административные дела по этому составу, а затем участвуют в судебном процессе и в процессе обжалования, то у нас аккумулируется вся актуальная информация. Мы создали реестр, чтобы каждый заказчик мог проверить достоверность данных, представляемых участниками торгов», – уточнил глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

По его словам, за последние два года список пополнился более чем на 500 юрлиц.

Подробнее о нововведении и штрафах за незаконное участие в государственных закупках читатйте в эксклюзивном материале «Известий»:

Откатчиков не пустят в госзакупки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минюст предложил лишать свободы за ложные оценки в сфере госзакупок
Минэнерго отвергло выводы Счетной палаты о необоснованности госзакупок

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017