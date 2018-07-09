Черный список юрлиц появится на портале госзакупок

На портале государственных закупок появится реестр юридических лиц, лишенных права участвовать в торгах из-за коррупционного прошлого. Данные о компаниях, замеченных в подкупе, будут автоматически размещаться на портале, рассказали «Известиям» в Генпрокуратуре РФ.

Так, по данным ведомства, в 2016 году к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица» привлечено 427 юрлиц, в 2017-м — 464.

Согласно действующему закону, определяющему взаимодействие в сфере госзакупок, участник закупки в течение предыдущих двух лет не должен быть привлечен по указанной статье.

«Так как именно прокуроры возбуждают административные дела по этому составу, а затем участвуют в судебном процессе и в процессе обжалования, то у нас аккумулируется вся актуальная информация. Мы создали реестр, чтобы каждый заказчик мог проверить достоверность данных, представляемых участниками торгов», – уточнил глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

По его словам, за последние два года список пополнился более чем на 500 юрлиц.

Подробнее о нововведении и штрафах за незаконное участие в государственных закупках читатйте в эксклюзивном материале «Известий»:

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