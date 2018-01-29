Минэнерго отвергло выводы Счетной палаты о необоснованности госзакупок

Министерство энергетики не согласилось с выводами Счетной палаты, которая считает, что ведомство размещает большое количество госзаказов, часть которых может быть необоснованной.

Как сообщили ТАСС в Минэнерго, «никаких нарушений российского законодательства допущено не было». «Закупки осуществлялись на основе открытых конкурсных процедур. Вся документация была своевременно предоставлена надзорным органам», — сказал представитель Минэнерго.

Ранее Счетная палата опубликовала доклад по результатам проверки ряда органов государственной власти на обоснованность и эффективность закупок работ за 2015–2016 годы и первое полугодие 2017 года.

Согласно выводам ведомства, Минэнерго и Минпромторг могут размещать необоснованные госзакупки, что создает риски двойного расходования бюджетных средств, влияния частных организаций на государственную политику, коррупционные риски и возможность утечки информации.

Отмечается, что Минэнерго закупило работы на 2 млрд рублей, а Минпромторг — примерно на 2,9 млрд рублей. Аудиторы отправили собранную информацию в управление делами президента РФ, Совет Федерации, Госдуму и Генпрокуратуру.