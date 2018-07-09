«Автодор» сохранил своего капитана

Капитан БК «Автодор» Артем Забелин договорился о продлении контракта с саратовским клубом. Новое соглашение 30-летнего центрового будет действовать до конца сезона-2018/19.

Эту информацию «Известиям» подтвердил президент команды Владимир Родионов.

— Забелин остается на следующий год, — сказал он. — Это единственный игрок, с которым мы продлили контракт в нынешнее межсезонье.

Ранее саратовский клуб покинули Майка Даунс, Джастин Робинсон, Шакил Маккиссик, Иэн Хаммер, Коти Кларк, Брэнден Фрейзер и Максим Шелекето. Близок к уходу из «Автодора» и центровой сборной России Артем Клименко.

При этом «Автодор» уже подписал контракты с четырьмя новичками: защитниками Трэем Голденом («Ле Портель») и Виктором Заряжко («Спартак-Приморье»), форвардом Трэ Маклином («Парма») и центровым Дэвидом Кравишем («Цмоки-Минск»). Последний станет конкурентом Артема Забелина за место в стартовой пятерке.

Артем Забелин — воспитанник саратовского баскетбола. Он считался одним из самых перспективных игроков своего поколения и даже дважды — правда, безуспешно — выставлял свою кандидатуру на драфт NBA (2009, 2010). При росте 215 см Артем обладает поставленным как средним, так и дальним броском и способен закрыть позицию третьего номера. Помимо отличных физических данных специалисты не раз отмечали игровой интеллект Забелина и схожесть его манеры с итальянцем Грегором Фучкой.

В 2007 году игрок подписал пятилетний контракт с ЦСКА. В составе армейцев Артем Забелин стал чемпионом Евролиги (2008), трехкратным чемпионом России (2007/08, 2009/10, 2010/11), обладателем Кубка России (2010) и чемпионом Единой лиги ВТБ (2009/10). Однако проявить себя в полной мере в составе московского клуба ему помешала тяжелая травма колена.

В 2011 году баскетболист покинул красно-синих и в поисках нового шанса уехал в Краснодар, однако заиграть там у него не вышло из-за проблем со здоровьем. Позднее он успел побывать в составе «Спартака-Приморье», после чего провел неплохой отрезок в «Красных Крыльях».

В первом сезоне выступлений Артема Забелина за самарский клуб казалось, что он наконец-то нашел себя и свою игру. Но уже перед началом сезона-2014/15, отправившись с «Крыльями» в Нижний Новгород на предсезонный Кубок Нестерова, в одной из атак он неудачно приземлился и выбыл на целый год. А вскоре после этого самарская команда прекратила свое существование.

В сезоне-2015/16 Артем Забелин вернулся в Саратов, где начал показывать стабильный баскетбол. На протяжении трех сезонов он зарекомендовал себя очень полезным и надежным игроком ротации.

В прошедшем сезоне центровой набирал по 4,7 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

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