Сеул надеется на продолжение конструктивных переговоров США и КНДР

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва по итогам трехсторонней встречи с японским коллегой Таро Коно и госсекретарем США Майком Помпео выразила надежду на продолжение «конструктивных и продуктивных консультаций между США и КНДР». Глава ведомства подчеркнула, что Сеул готов оказать необходимую поддержку для реализации полной денуклеаризации.

Кан Гён Хва также подтвердила, что санкции против Северной Кореи сохранятся до того, как полная денуклеаризация полуострова не будет подтверждена. Глава МИДа также отметила, что недавнее решение Сеула и Вашингтона о приостановке части совместных военных учений призвано способствовать этому процессу.

Ранее Майк Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Пхеньяном, однако Вашингтон пока не намерен смягчать санкционный режим, подчеркнул он.

Глава японского МИДа Таро Коно заявил, что Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать КНДР сохранение политического режима. При этом он подчеркнул, что для подобных гарантий северокорейское руководство должно провести полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию.