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Сеул надеется на продолжение конструктивных переговоров США и КНДР

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Фото: REUTERS/ Andrew Harnik
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Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва по итогам трехсторонней встречи с японским коллегой Таро Коно и госсекретарем США Майком Помпео выразила надежду на продолжение «конструктивных и продуктивных консультаций между США и КНДР». Глава ведомства подчеркнула, что Сеул готов оказать необходимую поддержку для реализации полной денуклеаризации.

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Кан Гён Хва также подтвердила, что санкции против Северной Кореи сохранятся до того, как полная денуклеаризация полуострова не будет подтверждена. Глава МИДа также отметила, что недавнее решение Сеула и Вашингтона о приостановке части совместных военных учений призвано способствовать этому процессу.

Ранее Майк Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Пхеньяном, однако Вашингтон пока не намерен смягчать санкционный режим, подчеркнул он.

Глава японского МИДа Таро Коно заявил, что Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать КНДР сохранение политического режима. При этом он подчеркнул, что для подобных гарантий северокорейское руководство должно провести полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию.

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