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Япония, США и Южная Корея гарантируют КНДР сохранение режима

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Японские, американские и южнокорейские власти готовы гарантировать КНДР сохранение политического режима. Об этом по итогам трехсторонних переговоров заявил глава японского МИД Таро Коно.

При это Коно подчеркнул, что для подобных гарантий северокорейское руководство должно провести полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию.

«Вне зависимости от формулировок, мы будем работать над полной денуклеаризацией Северной Кореи — это включает в себя и полное уничтожение ядерного вооружения», — отметила в свою очередь министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва.

Переговоры представителей трех государств по вопросам ядерного разоружения Корейского полуострова проходят в Японии. Встрече предшествовал визит госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян. После переговоров северокорейский МИД выразил «крайнее сожаление» в связи с позицией США по ядерной проблеме и пригрозил свернуть денуклеаризацию.

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