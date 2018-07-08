Абэ заявил о намерении Японии решить проблемы региона при помощи США

Япония при поддержке США хочет решить проблемы региональной безопасности, связанные с КНДР. Об этом заявил японский премьер Синдзо Абэ на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

«Ракетно-ядерная программа Северной Кореи, проблема похищенных японских граждан, национальная и региональная безопасность и стабильность — все это очень важные вопросы», — заявил премьер-министр. По словам Абэ, все перечисленные проблемы необходимо решать при тесном японско-американском сотрудничестве.

Помпео прибыл в Токио для участия в трехсторонних переговорах с главами МИД Японии и Южной Кореи. До этого глава американского Госдепа провел два дня в Пхеньяне, где провел встречи с северокорейским руководством по проблеме денуклеаризации КНДР. После переговоров северокорейский МИД выразил «крайнее сожаление» в связи с позицией США по ядерной проблеме на Корейском полуострове.