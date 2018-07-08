Прямой эфир
Сюжет:

Абэ заявил о намерении Японии решить проблемы региона при помощи США

0
Фото: REUTERS/Kazuhiro Nogi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония при поддержке США хочет решить проблемы региональной безопасности, связанные с КНДР. Об этом заявил японский премьер Синдзо Абэ на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

«Ракетно-ядерная программа Северной Кореи, проблема похищенных японских граждан, национальная и региональная безопасность и стабильность — все это очень важные вопросы», — заявил премьер-министр. По словам Абэ, все перечисленные проблемы необходимо решать при тесном японско-американском сотрудничестве.

Помпео прибыл в Токио для участия в трехсторонних переговорах с главами МИД Японии и Южной Кореи. До этого глава американского Госдепа провел два дня в Пхеньяне, где провел встречи с северокорейским руководством по проблеме денуклеаризации КНДР. После переговоров северокорейский МИД выразил «крайнее сожаление» в связи с позицией США по ядерной проблеме на Корейском полуострове. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал условие для «светлого будущего» КНДР
Трамп заявил о близости войны с КНДР во время правления Обамы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017