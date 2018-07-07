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КНДР после переговоров с США пригрозила свернуть денуклеаризацию

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Фото: REUTERS/Andrew Harnik
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‍Министерство иностранных дел КНДР выразило «крайнее сожаление» в связи с позицией США по итогам американо-северокорейских переговоров, сообщает ТАСС.

В Пхеньяне 7 июля состоялась двусторонняя встреча госсекретаря США Майка Помпео с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Операция Ын
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«[Позиция] выражает крайнее сожаление», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики по итогам двусторонней встречи. — Такая позиция вызывает опасную ситуацию, при которой [решимость КНДР на денуклеаризацию] может пошатнуться».

В КНДР утверждают, что Ким Ён Чхоль выступал лишь за расширение обменов между двумя государствами и объявление о прекращении состояния войны на Корейском полуострове. В то время как американский дипломат настаивал на полной денуклеаризации.

Помпео по итогам переговоров заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по-прежнему привержен договоренностям, достигнутым на саммите с американским лидером Дональдом Трампом в Сингапуре.

«Мы обсудили, как нам добиться реализации договоренностей, достигнутых между Ким Чен Ыном и президентом Трампом, а именно — полной денуклеаризации Северной Кореи», — сказал Помпео.

12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров в Сингапуре. Стороны договорились о том, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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