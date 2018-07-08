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Помпео прокомментировал переговоры с Северной Кореей

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Фото: REUTERS/Andrew Harnik
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В США считают, что в переговорах с Северной Кореей наметился прогресс, но смягчать санкционный режим в отношении Пхеньяна на данный момент не намерены. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

На совместной пресс-конференции в Токио по итогам трехсторонних переговоров с коллегами из Японии и Республики Корея глава Госдепартамента заявил, что существующий прогресс не оправдывает ослабление санкций в отношении КНДР, пишет ТАСС.

Однако Помпео отметил, что Северная Корея ясно подчеркнула приверженность денуклеаризации и поддержала детальные обсуждения следующих шагов в данном направлении.

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что 12 июля на границе между двумя Кореями в переговорном пункте Пханмунджом состоится обсуждение вопроса возвращения останков американских военных.

В Пхеньяне 7 июля состоялась двусторонняя встреча госсекретаря США Майка Помпео с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Помпео по итогам переговоров заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по-прежнему привержен договоренностям, достигнутым на саммите с американским лидером Дональдом Трампом в Сингапуре.

12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам переговоров в Сингапуре. Стороны договорились о том, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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