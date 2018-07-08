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Помпео не привез Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона Rocket Man

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Фото: REUTERS/Andrew Harnik
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Госсекретарь США Майк Помпео не привез лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man («Астронавт» или дословно «человек-ракета») британского певца Элтона Джона. Об этом сообщила руководитель пресс-службы госдепа США Хизер Науэрт.

По ее словам, во время поездки Помпео по ряду стран Азии, Европы и Ближнего Востока госсекретарь действительно привез главе КНДР письмо от американского лидера Дональда Трампа, однако никакого диска ему не передавал, пишет ТАСС.

6 июля стало известно, что корейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на источники в Вашингтоне заявила, что Помпео привез в Северную Корею два подарка, одним из них является диск с композицией британского музыканта Элтона Джона Rocket Man («Человек-ракета»).

По их словам, «диск с Rocket Man был предметом обсуждения во время обеда Трампа и Кима. Ким упомянул, что Трамп назвал его «человеком-ракетой», когда напряженность между странами сильно возросла в прошлом году после череды ядерных испытаний и ракетных запусков со стороны КНДР. «Трамп тогда спросил Кима, знает ли он эту песню, и Ким ответил: «Нет».

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