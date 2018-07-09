Пережили волну

ЕГЭ-2018 показал, что выпускники устойчиво держат планку по средним баллам второй год подряд, а где-то и повышают ее. Впервые почти за 10 лет московскому школьнику удалось получить максимальную оценку по всем предметам — 400 баллов. Мальчик благодарит за уровень знаний родную школу. Однако не всем так повезло: порядка половины родителей одноклассников недовольны качеством образования и вынуждены нанимать репетиторов. Три четверти родителей и вовсе выступают против ЕГЭ. Об итогах аттестации 2018 года — в материале портала iz.ru.

Без лишних сюрпризов

Основная волна сдачи единого государственного экзамена закончилась 2 июля. Выпускники 2018-го, всего порядка 645 тыс. человек, обошли по показателям ребят, которые сдавали итоговые экзамены в прошлом году. Например, средний балл по русскому языку увеличился с 69 до 70,93. На 1,5 балла выросли средние показатели ЕГЭ по математике базового уровня — 4,29 против 2,79. Та же картина с профильной математикой и экзаменом по географии. В целом показатели примерно те же, что и в прошлом году, — где-то плюс балл-полтора, где-то минус. В отдельных регионах наблюдаются более резкие скачки: в Башкирии, например, на 12,2% выросло число отличников по математике.

«Последние несколько лет средние баллы по всем предметам находятся в целом на одном и том же уровне. Ожидать их бесконечного роста неправильно — можно самих себя в тупик загнать. Сейчас мы пришли к золотой середине», — отмечал в интервью «Известиям» замглавы Рособрнадзора Анзон Музаев. Выросло и число ребят, которым удалось получить от 80 до 100 баллов. Если в прошлом году они составляли ровно четверть от общего числа сдающих ЕГЭ, то в этом году показатель немного превысил эту планку и составил 26,7%.

егэ Преподаватель раздает конверты с заданиями на едином государственном экзамене по русскому языку Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По нарушениям показатели примерно те же, если сравнивать с прошлым годом. Не было и громких скандалов, таких как в 2013 году: тогда выяснилось, что каждый пятый отличник в регионах Северного Кавказа списывал ЕГЭ. На этот раз за списывание из аудиторий в общей сложности удалили свыше 1,1 тыс. школьников — в точных цифрах на 13 человек меньше, чем в прошлую волну госэкзаменов. Меньше ребят поймали на использовании шпаргалок и смартфонов. Хотя и без эксцессов не обошлось: в одном из регионов, по словам Кравцова, у школьника изъяли рыболовную удочку — с ее помощью товарищи пытались передать через окно шпаргалку.

С каждым годом контроль усиливают. В этот раз онлайн-трансляция велась с 93% площадок проведения ЕГЭ — это максимум, которого можно достичь. В остальных 7% аудиторий, как отмечали в Рособрнадзоре, экзамены давали выпускники с ограниченными возможностями здоровья, к которым предъявляются более мягкие требования.

Разнервничались

У якутских выпускников не обошлось без приключений. 16 мая из нескольких сел Усть-Майского района республики, оказавшихся в зоне подтопления, школьников эвакуировали в другие районы для сдачи ЕГЭ. 30 мая чуть было не сорвался экзамен по математике в восьми районах Якутии из-за перебоев в энергоснабжении, однако в последний момент удалось наладить подачу электричества.

В Татарстане разгорелся скандал из-за инцидента со школьницей из Нижнекамска. Чтобы пройти рамки металлоискателя и попасть в аудиторию для сдачи ЕГЭ по химии, девочке пришлось снять бюстгальтер. Споры разгорелись с подачи сестры выпускницы, рассказавшей об этой истории в соцсетях.

Чиновники Минобразования республики провели расследование и выяснили, что ситуация разворачивалась следующим образом: металлоискатель несколько раз сработал, когда через него пыталась пройти школьница, из-за чего ее попросили проверить наличие металлических предметов. Девочка разнервничалась и в комнате охраны сняла бюстгальтер.

егэ Учителя с номерами аудиторий встречают учеников, сдающих ЕГЭ по информатике Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В Минобре подчеркнули, что, хоть нарушений и не было допущено, организаторы повели себя не совсем верно: им следовало вмешаться в ситуацию, когда они увидели, что подросток нервничает.

Петербургским выпускникам, которые попали на сдачу ЕГЭ по русскому языку на площадку в школу №325, пришлось дважды сдавать экзамен. Первая попытка сорвалась из-за задымления — из здания учреждения вывели 228 детей.



С подачи петербургского учителя Дмитрия Гущина чуть было не разгорелся скандал: тот заявил, что в интернет утекли задания ЕГЭ по математике и химии. Однако Рособрнадзор опроверг эту информацию и пригрозил преподавателю иском, чтобы «впредь никому не было так зазорно в момент проведения важнейшего мероприятия в жизни каждого школьника делать непроверенные заявления».

Всё о том же

Критиковали единый госэкзамен как до его проведения, так и после. 5 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты исследования, согласно которым 77% россиян считают ЕГЭ причиной ухудшения качества знаний.

Прошлым летом аналогичный опрос проводил «Левада-центр» в 48 регионах страны. Тогда 44% опрошенных заявили, что отрицательно относятся к отмене классических экзаменов и переходу на единый госэкзамен, самая большая доля противников — 65% — москвичи. Возможно, причиной тому то, что ЕГЭ упростил путь школьникам из регионов в столичные вузы.

В марте об отмене ЕГЭ заговорили в Госдуме. Депутаты из фракции ЛДПР грозились внести на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий законопроект. Либерал-демократов в очередной раз упрекнули в популизме.

С таким же предложением в апреле выступил и президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он призвал отменить ЕГЭ и вернуть «научную часть» обучения в школы. «Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Задачи, которые мы должны решить, связаны с тем, чтобы карьера ученого была привлекательной в стране», — заявил Сергеев.

егэ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков

В Минобрнауки раз за разом отвергают критику ЕГЭ, подчеркивая, что он позволяет объективно оценить знания выпускников и дает им равные условия для поступления в вузы. Комментируя заявление президента РАН, директор департамента информационной политики министерства Андрей Емельянов призвал отказаться от этих споров ради выпускников и их родителей: «Идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу родителей и школьников».

На данные критического опроса ВЦИОМа в профильных ведомствах отреагировали скептически. Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что недовольных сообщений от родителей и детей касательно ЕГЭ не поступало. Критика, однако, звучит по поводу государственной итоговой аттестации после девятого класса.

Недовольство россиян вызывает не только сам формат итоговой аттестации, но и качество подготовки к ней. 42% участников опроса ВЦИОМа недовольны уровнем обучения. Специалисты РАНХиГС три года отслеживали эффективность школьного образования и в ходе исследования установили, что порядка половины родителей выпускников считают невозможной подготовку к ЕГЭ без репетиторов и дополнительных курсов.

По данным сервиса объявлений «Юла», чаще всего россияне искали репетиторов по английскому языку. На втором месте — преподаватели по математике, следом — по химии. Репетиторы по иностранным языкам и самые дорогие: в среднем занятие стоит 800 рублей. Час с учителем по химии, по оценкам сервиса, обходился немногим дешевле — 790 рублей. Если предположить, что ребенок ходит к репетитору дважды в неделю с начала учебного года, один английский при цене в 800 рублей обойдется родителям примерно в 60 тыс. рублей.

Московский рекордсмен

В столице репетиторы обходятся дороже, но и необходимости в них меньше. Международная консалтинговая группа Bain & Company признала уровень знаний школьников Москвы одним из самых высоких в мире. В одном ряду с российской столицей оказались Гонконг, Сингапур, Токио, Шанхай и Хельсинки. Точечно аналитики отметили высокий уровень математической грамотности московских школьников.

В этом году столичный выпускник Руслан Салимгареев поставил рекорд, набрав по каждому сданному ЕГЭ максимальную оценку — в общей сложности 400 баллов. В прошлом 23 ребятам удалось получить максимальный балл по трем предметам, среди них пятеро — москвичи, выпускники учебных центров и лицеев при МГУ, МИФИ и МГТУ имени Баумана и гимназии №1514 и 1520. Руслан Салимгареев окончил школу с математическим уклоном. Блестяще сдать экзамены ему помогли победы в федеральных турах предметных олимпиад, говорит подросток.

егэ Школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ в Москве Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

«К ЕГЭ нас хорошо готовили в школе, и после успехов на олимпиадах мне было легче на экзаменах по математике, русскому языку и химии», — рассказывает он. Единственный предмет, в котором он не чувствовал себя уверенным — биология, а потому месяц ходил к репетитору, «скорее для самоуспокоения». Салимгареев признался, что хочет поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М. В. Ломоносова. Там мальчика уже ждут, так же как и в Московском физико-техническом институте и множество других вузов.