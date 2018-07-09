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Пережили волну

Итоги ЕГЭ-2018: упал ли уровень знаний российских школьников
Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Пережили волну
2018-07-07 16:06:28">
2018-07-07 16:06:28
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ЕГЭ-2018 показал, что выпускники устойчиво держат планку по средним баллам второй год подряд, а где-то и повышают ее. Впервые почти за 10 лет московскому школьнику удалось получить максимальную оценку по всем предметам — 400 баллов. Мальчик благодарит за уровень знаний родную школу. Однако не всем так повезло: порядка половины родителей одноклассников недовольны качеством образования и вынуждены нанимать репетиторов. Три четверти родителей и вовсе выступают против ЕГЭ. Об итогах аттестации 2018 года — в материале портала iz.ru.

Без лишних сюрпризов

«Мы видим малейшие искажения в статистике ЕГЭ»
Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев — о грядущей экзаменационной кампании и изменениях, ожидающих выпускников

Основная волна сдачи единого государственного экзамена закончилась 2 июля. Выпускники 2018-го, всего порядка 645 тыс. человек, обошли по показателям ребят, которые сдавали итоговые экзамены в прошлом году. Например, средний балл по русскому языку увеличился с 69 до 70,93. На 1,5 балла выросли средние показатели ЕГЭ по математике базового уровня — 4,29 против 2,79. Та же картина с профильной математикой и экзаменом по географии. В целом показатели примерно те же, что и в прошлом году, — где-то плюс балл-полтора, где-то минус. В отдельных регионах наблюдаются более резкие скачки: в Башкирии, например, на 12,2% выросло число отличников по математике.

«Последние несколько лет средние баллы по всем предметам находятся в целом на одном и том же уровне. Ожидать их бесконечного роста неправильно — можно самих себя в тупик загнать. Сейчас мы пришли к золотой середине», — отмечал в интервью «Известиям» замглавы Рособрнадзора Анзон Музаев. Выросло и число ребят, которым удалось получить от 80 до 100 баллов. Если в прошлом году они составляли ровно четверть от общего числа сдающих ЕГЭ, то в этом году показатель немного превысил эту планку и составил 26,7%.

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Преподаватель раздает конверты с заданиями на едином государственном экзамене по русскому языку

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
ЕГЭ пришел по-английски
В новом учебном году всех школьников ждет обязательная проверочная работа по иностранному языку, которая подготовит их к введению обязательного единого госэкзамена

По нарушениям показатели примерно те же, если сравнивать с прошлым годом. Не было и громких скандалов, таких как в 2013 году: тогда выяснилось, что каждый пятый отличник в регионах Северного Кавказа списывал ЕГЭ. На этот раз за списывание из аудиторий в общей сложности удалили свыше 1,1 тыс. школьников — в точных цифрах на 13 человек меньше, чем в прошлую волну госэкзаменов. Меньше ребят поймали на использовании шпаргалок и смартфонов. Хотя и без эксцессов не обошлось: в одном из регионов, по словам Кравцова, у школьника изъяли рыболовную удочку — с ее помощью товарищи пытались передать через окно шпаргалку.

С каждым годом контроль усиливают. В этот раз онлайн-трансляция велась с 93% площадок проведения ЕГЭ — это максимум, которого можно достичь. В остальных 7% аудиторий, как отмечали в Рособрнадзоре, экзамены давали выпускники с ограниченными возможностями здоровья, к которым предъявляются более мягкие требования.

Разнервничались

Прикладной русский
Сможете ли вы сдать главный ЕГЭ?

У якутских выпускников не обошлось без приключений. 16 мая из нескольких сел Усть-Майского района республики, оказавшихся в зоне подтопления, школьников эвакуировали в другие районы для сдачи ЕГЭ. 30 мая чуть было не сорвался экзамен по математике в восьми районах Якутии из-за перебоев в энергоснабжении, однако в последний момент удалось наладить подачу электричества.

В Татарстане разгорелся скандал из-за инцидента со школьницей из Нижнекамска. Чтобы пройти рамки металлоискателя и попасть в аудиторию для сдачи ЕГЭ по химии, девочке пришлось снять бюстгальтер. Споры разгорелись с подачи сестры выпускницы, рассказавшей об этой истории в соцсетях.

Чиновники Минобразования республики провели расследование и выяснили, что ситуация разворачивалась следующим образом: металлоискатель несколько раз сработал, когда через него пыталась пройти школьница, из-за чего ее попросили проверить наличие металлических предметов. Девочка разнервничалась и в комнате охраны сняла бюстгальтер.

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Учителя с номерами аудиторий встречают учеников, сдающих ЕГЭ по информатике

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Рособрнадзор опроверг утечку заданий ЕГЭ

В Минобре подчеркнули, что, хоть нарушений и не было допущено, организаторы повели себя не совсем верно: им следовало вмешаться в ситуацию, когда они увидели, что подросток нервничает.

Петербургским выпускникам, которые попали на сдачу ЕГЭ по русскому языку на площадку в школу №325, пришлось дважды сдавать экзамен. Первая попытка сорвалась из-за задымления — из здания учреждения вывели 228 детей.

С подачи петербургского учителя Дмитрия Гущина чуть было не разгорелся скандал: тот заявил, что в интернет утекли задания ЕГЭ по математике и химии. Однако Рособрнадзор опроверг эту информацию и пригрозил преподавателю иском, чтобы «впредь никому не было так зазорно в момент проведения важнейшего мероприятия в жизни каждого школьника делать непроверенные заявления».

Всё о том же

Критиковали единый госэкзамен как до его проведения, так и после. 5 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты исследования, согласно которым 77% россиян считают ЕГЭ причиной ухудшения качества знаний.

Большинство россиян недовольны ЕГЭ
Но 60% молодежи положительно относятся к поступлению в вуз на основе единого госэкзамена

Прошлым летом аналогичный опрос проводил «Левада-центр» в 48 регионах страны. Тогда 44% опрошенных заявили, что отрицательно относятся к отмене классических экзаменов и переходу на единый госэкзамен, самая большая доля противников — 65% — москвичи. Возможно, причиной тому то, что ЕГЭ упростил путь школьникам из регионов в столичные вузы.

В марте об отмене ЕГЭ заговорили в Госдуме. Депутаты из фракции ЛДПР грозились внести на рассмотрение нижней палаты парламента соответствующий законопроект. Либерал-демократов в очередной раз упрекнули в популизме.

С таким же предложением в апреле выступил и президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он призвал отменить ЕГЭ и вернуть «научную часть» обучения в школы. «Мы должны очень внимательно посмотреть на проблему утечки интеллекта из страны. Задачи, которые мы должны решить, связаны с тем, чтобы карьера ученого была привлекательной в стране», — заявил Сергеев. 

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
Глава Академии наук призвал отменить ЕГЭ в России

В Минобрнауки раз за разом отвергают критику ЕГЭ, подчеркивая, что он позволяет объективно оценить знания выпускников и дает им равные условия для поступления в вузы. Комментируя заявление президента РАН, директор департамента информационной политики министерства Андрей Емельянов призвал отказаться от этих споров ради выпускников и их родителей: «Идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу родителей и школьников».

На данные критического опроса ВЦИОМа в профильных ведомствах отреагировали скептически. Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что недовольных сообщений от родителей и детей касательно ЕГЭ не поступало. Критика, однако, звучит по поводу государственной итоговой аттестации после девятого класса. 

Рособрнадзор заявил об объективной работе ЕГЭ

Недовольство россиян вызывает не только сам формат итоговой аттестации, но и качество подготовки к ней. 42% участников опроса ВЦИОМа недовольны уровнем обучения. Специалисты РАНХиГС три года отслеживали эффективность школьного образования и в ходе исследования установили, что порядка половины родителей выпускников считают невозможной подготовку к ЕГЭ без репетиторов и дополнительных курсов.

По данным сервиса объявлений «Юла», чаще всего россияне искали репетиторов по английскому языку. На втором месте — преподаватели по математике, следом — по химии. Репетиторы по иностранным языкам и самые дорогие: в среднем занятие стоит 800 рублей. Час с учителем по химии, по оценкам сервиса, обходился немногим дешевле — 790 рублей. Если предположить, что ребенок ходит к репетитору дважды в неделю с начала учебного года, один английский при цене в 800 рублей обойдется родителям примерно в 60 тыс. рублей.

Московский рекордсмен

Московские школьники заняли пятое место в мире по уровню знаний

В столице репетиторы обходятся дороже, но и необходимости в них меньше. Международная консалтинговая группа Bain & Company признала уровень знаний школьников Москвы одним из самых высоких в мире. В одном ряду с российской столицей оказались Гонконг, Сингапур, Токио, Шанхай и Хельсинки. Точечно аналитики отметили высокий уровень математической грамотности московских школьников.

В этом году столичный выпускник Руслан Салимгареев поставил рекорд, набрав по каждому сданному ЕГЭ максимальную оценку — в общей сложности 400 баллов. В прошлом 23 ребятам удалось получить максимальный балл по трем предметам, среди них пятеро — москвичи, выпускники учебных центров и лицеев при МГУ, МИФИ и МГТУ имени Баумана и гимназии №1514 и 1520. Руслан Салимгареев окончил школу с математическим уклоном. Блестяще сдать экзамены ему помогли победы в федеральных турах предметных олимпиад, говорит подросток.

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Школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ в Москве

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

«К ЕГЭ нас хорошо готовили в школе, и после успехов на олимпиадах мне было легче на экзаменах по математике, русскому языку и химии», — рассказывает он. Единственный предмет, в котором он не чувствовал себя уверенным — биология, а потому месяц ходил к репетитору, «скорее для самоуспокоения». Салимгареев признался, что хочет поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М. В. Ломоносова. Там мальчика уже ждут, так же как и в Московском физико-техническом институте и множество других вузов.

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