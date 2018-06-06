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Рособрнадзор опроверг утечку заданий ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Информацию об утечке заданий ЕГЭ опровергли в Рособрнадзоре. Ведомство подаст иск в суд к учителю из Санкт-Петербурга Дмитрию Гущину, распространившему ложные данные, рассказал его глава Сергей Кравцов.

Глава Рособрнадзора не исключил, что произошедшее является провокацией, передает ТАСС.

«Мы соответствующий иск подготовим, чтобы впредь никому не было так зазорно в момент проведения важнейшего мероприятия в жизни каждого школьника делать непроверенные заявления», — заявил Кравцов.

Ранее петербургский педагог Дмитрий Гущин, получивший звание «Учитель года» в 2007 году, заявил об утечках заданий по математике и химии в интернет, сообщает телеканал «78»

Преподаватель утверждал, что часть заданий уже можно найти в Сети и решить их заранее.

Ранее в среду, 6 июня, сообщалось, что число пойманных на списывании во время ЕГЭ сократилось на четверть.

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