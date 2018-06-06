Число пойманных на списывании во время ЕГЭ сократилось на четверть

Число случаев аннулирования результатов единого госэкзамена у школьников, пользующихся шпаргалками или мобильным телефоном во время тестирования, сократилось на четверть. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Статистика говорит о том, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом у нас аннулирование результатов из-за мобильных телефонов и шпаргалок», — цитирует его «РИА Новости».

6 июня российские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. Общее число экзаменующихся составляет 656 тыс. человек, из них 643 тыс. — выпускники текущего года. Результаты экзамена будут известны не позже 25 июня. Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.