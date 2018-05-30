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ЕГЭ по математике базового уровня сдадут в среду 585 тыс. учеников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня напишут в среду, 30 мая, 585 тыс. участников. В пресс–службе Рособрнадзора отметили, что среди сдающих – 563 тыс. выпускников этого года.

С 93% площадок сдачи ЕГЭ будут вести онлайн-трансляцию
Видеокамеры установят в каждой аудитории, но доступ к 7% записей появится уже после сдачи экзамена

«Для его проведения будет организовано свыше 5 тыс. пунктов проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом», – приводит ТАСС сообщение ведомства. Во всех аудиториях, где проходит экзамен, проводится видеонаблюдение.

ЕГЭ по математике разделили на базовый и профильный уровни с 2015 года. Сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы и подать документы в вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.

Профильный ЕГЭ сдают для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из экзаменов.

Пишущим ЕГЭ по математике базового уровня предлагается выполнить 20 заданий за три часа.

Накануне стало известно, что единый госэкзамен по физике и химии дополнят практической частью с экспериментами на реальном оборудовании.

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