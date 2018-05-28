Девять человек удалили с ЕГЭ по информатике и географии

Девять человек были удалены с единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике и географии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Удаленных у нас <…> всего девять человек. Это совсем немного, учитывая, что экзамен сдавало более 3 тыс. человек», — приводит его слова сайт kp.ru. Кравцов также отметил, что процедура сдачи экзаменов прошла в штатном режиме, «никаких утечек до экзамена не было», что является следствием мер информационной безопасности.

Основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 28 мая и продлится до 2 июля. Всего экзамен сдадут 730 тыс. человек. Первыми стали испытания по информатике и географии.