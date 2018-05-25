Назван самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ по выбору

Обществознание стало самым популярным предметом по выбору для сдачи единого государственного экзамена в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

По данным ведомства, естествознание намерены сдавать 53% участников основного периода аттестации. Также среди лидеров оказались и обязательные предметы. Так, 94% участников сдают русский язык, 80% — базовую математику, сообщает телеканал «360».

Вместе с тем школьники интересуются и предметами из области естественных наук. В частности, 61% участников во время ЕГЭ зарегистрировались на профильную математику, 25% сделали выбор в пользу физики, 21% будут сдавать биологию, а 14% — химию.

Основной этап ЕГЭ стартует в этом году 28 мая и продлится до 2 июля. Единый государственный экзамен будут сдавать 730 тыс. человек.