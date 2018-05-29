ЕГЭ по физике и химии дополнят экспериментами на реальном оборудовании

Единый госэкзамен по физике и химии дополнят практической частью с экспериментами на реальном оборудовании. Об этом сообщила директор подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

«Мы в будущие годы запланировали, <...> уже это обсуждали, включить в единый госэкзамен практическую составляющую на реальном оборудовании, то есть эксперимент, по физике и химии», — заявила Решетникова на встрече со стобалльниками ЕГЭ в президиуме Российской академии наук. Ее цитирует ТАСС.

По словам главы ФИПИ, представители института уже обсудили эту инициативу с председателем Рособрнадзор Сергеем Кравцовым. Она отметила, что нововведения станут сигналом для системы образования о необходимости обеспечения материальной базы и специалистов, умеющих работать на современном оборудовании.

Основной этап сдачи ЕГЭ начался 28 мая, он будет проходить до 2 июля. Всего экзамены сдадут 730 тыс. человек.