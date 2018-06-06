ЕГЭ по русскому языку сдадут более 650 тыс. человек

Единый госэкзамен по русскому языку, проходящий в среду, 6 июня, сдадут 656 тыс. человек, из них 643 тыс. — выпускники текущего года, передает ТАСС данные пресс-службы Рособрнадзора.

«Это самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ, на него зарегистрировалось 94% участников (оставшиеся 6% сдавали либо досрочно, либо планируют сдавать по личным причинам в резервные дни). Для проведения ЕГЭ будет организовано более 5,3 тыс. пунктов проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом», говорится в сообщении.

Проведение экзаменов в регионах будут контролироваться общественными наблюдателями и сотрудниками Рособрнадзора. В пунктах сдачи установлены камеры видеонаблюдения и техника для печати комплекта экзаменационных материалов для сдающих ЕГЭ.

Сообщается, что результаты госэкзамена по русскому языку будут известны не позже 25 июня.

Для получения аттестата школьником необходимо сдать ЕГЭ по математике и русскому языку. Экзамен длится 3,5 часа и состоит из двух частей, составляющих в общей сложности 26 заданий. Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля.



