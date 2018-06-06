В Татарстане прокомментировали инцидент с раздеванием школьницы на ЕГЭ

Руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Республики Татарстан (РТ) Наталья Гречанникова прокомментировала ситуацию со школьницей в Нижнекамске, которой пришлось снять белье, чтобы попасть на ЕГЭ по химии.

По ее словам, Минобрнауки РТ расследовало инцидент. Члены государственной экзаменационной комиссии, которые находились в пункте проведения экзамена, организаторы пункта проведения экзамена и сотрудники Управления образования Нижнекамска написали объяснительные.

В результате удалось выяснить, что инцидент действительно был, но не так, как это было позднее преподнесено. Гречанникова сообщила, что металлорамка несколько раз срабатывала на девочек, а так как ее прохождение обязательное условие, им предложили отойти и подумать, не остались ли у них металлические предметы, пишет ИА «Татар-информ».

Предположительно девочка на эмоциях зашла в комнату охраны, сняла верхнюю часть белья, оделась и снова вышла. Руководитель департамента уверяет, что организаторы пункта проведения экзамена ничего не знали.

Однако Гречанникова отметила, что доля их вины в данной ситуации есть, так как они в нее не вмешались, хотя наверняка видели, что девочка нервничает из-за предстоящего экзамена. Она заявила, что необходимо не допускать подобных инцидентов на моральном уровне.

5 июня стало известно, что школьница из города Нижнекамска в Татарстане была вынуждена снять бюстгальтер для того, чтобы пройти рамку металлоискателя и попасть на ЕГЭ по химии. Информацию об инциденте в социальных сетях распространила сестра девочки.