В Татарстане школьнице пришлось снять белье для сдачи ЕГЭ

Школьница из города Нижнекамск в Татарстане была вынуждена снять бюстгальтер для того, что пройти рамка металлоискателя и попасть на ЕГЭ по химии. Информацию об инциденте в социальных сетях распространила сестра девочки.

Сообщается, что экзамен проходил 4 июня. Перед ЕГЭ по химии все дети должны были пройти стандартную проверку через металлорамку. Им разрешено брать с собой паспорт, гелевую ручку и разрешенные допматериалы, например, для химии — непрограммируемый калькулятор.

Сестра ученица рассказала, что во время проверки металлоискатель никак не пропускал девочку и она была вынуждена снять бюстгальтер, чтобы пройти рамку. Женщина утверждает, что на нее оказывалось давление, а сама девочка расплакалась и не могла остановиться на экзамене.

В пресс-службе мэрии пояснили, что никто не заставлял ученицу это делать, а также, что официальных заявлений по данному вопросу в адрес Управления образования Исполнительного комитет Нижнекамского муниципального района не поступало.

Как сообщает «Ридус», заместитель начальника управления образования района Айзиряк Рамазанова заявила, что металлоискатель часто реагирует на серьги, ремни, ключи и другие предметы. При этом руководитель управления образования Нижнекамского района Вадим Матюшин отметил, что ему подобная информация вообще не поступала. После окончания экзаменов, как сообщают местные СМИ, планируется провести внутреннее расследование инцидента.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала ситуацию недопустимым поведением проверяющих, которое должно быть наказано. По ее словам, инцидент может травмировать не только пострадавшую девочку, но и всех остальных.

«Я уверена, что все лица причастные к этому будут нести ответственность. Мне кажется, что раздевать детей недопустимо, если только речь не идёт о медицинском осмотре, на который тоже, кстати, нужно согласие родителей», — заявила Волынец в эфире НСН.