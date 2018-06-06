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Учащихся эвакуировали с ЕГЭ в Петербурге из-за задымления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Школьников эвакуировали с ЕГЭ по русскому языку в Санкт-Петербурге из-за задымления. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Инцидент произошел 6 июня на пункте проведения экзамена № 1709 в школе № 325 Фрунзенского района города. Задымление произошло сразу в нескольких аудиториях учебного заведения. По предварительным данным, источниками дыма стали оргтехника и компьютеры, поврежденные после скачка напряжения.

В результате происшествия руководитель пункта приема экзамена (ППЭ) принял решение остановить экзамен и эвакуировать учащихся. 228 детей были оперативно выведены из здания в течение нескольких минут. Для учащихся, которые не смогли сдать ЕГЭ по русскому языку из-за случившегося, организуют экзамен в резервный день — 26 июня, пишет сайт RT.

В основной период Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку 6 июня сдают 656 тыс. человек.

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