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Минздрав выступил за акцизы для парфюма и косметики

Акциз в 523 рубля за 1 литр спирта для производителей этой продукции появится в 2019 году
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Фото: ТАСС/Интерпресс/Вячеслав Зитев
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Законопроект Минфина, в котором предложено взимать акциз с парфюмерно-косметической продукции с 2019 года, поддержал Минздрав. Размер сбора — 523 рублей за 1 л безводного спирта. Об этом «Известиям» сообщили в министерстве здравоохранения. Производители, которые смогут подтвердить факт использования сырья для изготовления продукции, смогут получить налоговый вычет на сумму акциза. Остальным придется уплачивать налог, и это приведет к сокращению нелегального производства, уверены в Минздраве.

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О том, что министерство здравоохранения рассмотрело и поддержало инициативу Минфина о введении акциза на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметической продукции, «Известиям» рассказали в пресс-службе Минздрава. Минфин предлагает с 2019 года взимать налог в 523 рубля за 1 л безводного спирта и 107 рублей за 1 л денатурированного спирта. Изготовитель сможет получить налоговый вычет после того, как с помощью документов подтвердит, что сырье использовали на заводе.

Проект разработан по поручению президента Владимира Путина.

— Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз, — подчеркнули в пресс-службе Минздрава. — Изготовители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но использующие его не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз.

В итоге, уверены в ведомстве, парфюмерно-косметические товары не подорожают, а изготовление суррогатов вне закона сократится.

В Минздраве напомнили, что большинство отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, в том числе с летальным исходом (93,7% случаев), — это острые отравления этанолом. Хотя действующие меры контроля снизили смертность от алкогольных отравлений с 10,6 случая на 100 тыс. населения в 2012 году до 8,4 в 2017 году. Речь идет о распространении системы госучета ЕГАИС на розничные продажи спиртного, о запрете на реализацию дешевых суррогатов алкоголя под видом парфюмерно-косметической продукции и о снижении максимального объема тары лекарственных средств со спиртом.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова напомнила «Известиям», что организация уже сформировала свой отзыв на законопроект Минфина и направила его в ведомство. По мнению ассоциации, предлагаемый проект будет невыполним для большинства предприятий отрасли, так как потребует увеличения оборотного капитала в несколько раз. Для большинства предприятий это непосильно, подчеркнула Александра Скоробогатова.

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Новые требования неминуемо приедут к подорожанию продукции как минимум в 1,5 раза, сказано в отзыве. В результате ряд производств закроются, число рабочих мест сократится, упадут поступления в бюджет, отмечено в бумагах ассоциации. Плюс к этому потребительская лояльность к российской продукции снизится, а предпочтения сместятся в сторону импортной продукции.

В Минфине «Известиям» не уточнили, направлен ли уже законопроект о ставках акцизов для парфюмерно-косметической продукции в правительство.

Сейчас производство парфюмерно-косметической продукции попадает под законодательное регулирование. Предприятия должны иметь лицензию на изготовление товаров, хранение и поставки произведенной продукции со спиртом. При этом лицензия выдается только тем компаниям, которые оснастили свои заводы системой учета ЕГАИС.

Но этих мер оказалось недостаточно. Так, в конце 2016 года в Иркутске более 70 человек отравилось жидкостью для ванн, которая содержала метанол. После этой трагедии президент Владимир Путин поручил правительству ужесточить регулирование на алкогольном рынке.

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