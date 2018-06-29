Стали известны мотивы напавшего на редакцию газеты в Мэриленде

Личность подозреваемого в стрельбе по сотрудникам редакции американской газеты Capital Gazette установлена: им оказался 38-летний Джаррод Рамос, который ранее подавал на издание в суд.

По данным CNN, злоумышленник обвинил издание в клевете, однако суд отказался рассматривать иск.

Рамос является жителем Мэриленда, где и находится редакция. По данным полиции, инцидент не связан с терактом и является «целенаправленной атакой на Capital Gazette»: Рамос неоднократно угрожал сотрудникам в социальных сетях, а во время атаки «выискивал своих жертв на нижнем этаже здания».

«Было совершенно очевидно, что этот человек имел что-то вроде вендетты против редакции газеты, сотрудники стали целенаправленной мишенью», — цитирует представителя полиции ABC News.

При этом остается неизвестным, знал ли Рамос сотрудников лично. При себе у него были дробовик и дымовые гранаты, пишет The Baltimore Sun.

Как сообщалось ранее, задержанный пытался помешать установить свою личность, умышленно повредив кожу на пальцах. Рамос отказывался сотрудничать со следствием, хотя во время задержания не оказывал сопротивления. Личность мужчины удалось установить благодаря технологии распознавания лиц.

Ранее сообщалось, что подозреваемому около 20 лет. Полиция добивается разрешения на проведение обысков в доме Рамоса.

Инцидент произошел 28 июня в городе Аннаполисе (штат Мэриленд). По словам сотрудника Capital Gazette Фила Дэвиса, вооруженный мужчина ворвался в редакцию и открыл стрельбу по сотрудникам из дробовика. Жертвами злоумышленника стали пять человек, еще несколько пострадали.

Территория вокруг редакции была оцеплена, в самом здании полицейские обнаружили взрывное устройство. Правоохранители не связывают произошедшее с терактом, однако в Нью-Йорке усилена охрана редакций крупных газет города.

Свои соболезнования семьям погибших выразил президент США Дональд Трамп.

Газета Capital Gazette, издаваемая с 1884 года, принадлежит изданию The Baltimore Sun.