Прямой эфир

Аэропорт на Бали закрыт из-за выброса вулканического пепла

0
Фото: REUTERS/Johannes P. Christo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный аэропорт на острове Бали временно закрыт из-за выброса вулканического пепла. Об этом сообщил представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Воздушная гавань будет закрыта 29 июня с 03:00 до 19:00 (с 22:00 мск четверга до 14:00 мск пятницы), сообщает агентство «РИА Новости».

Предполагается, что вулканический пепел будет около аэропорта в пятницу утром.

В декабре 2017 года аэропорт на Бали не работал в течение трех суток из-за вулкана, напоминает ТАСС.

27 июня сообщалось о продолжающейся активности вулкана Фуэго в Гватемале. Из-за выпадения пепла, грязевых вулканических потоков и наводнения некоторые территории объявлены необитаемыми и опасными для проживания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США авиапассажиры сняли на видео гулявшего по аэродрому в трусах африканца
На Гавайях ужесточили наказание за селфи с вулканом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017