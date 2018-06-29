Аэропорт на Бали закрыт из-за выброса вулканического пепла

Международный аэропорт на острове Бали временно закрыт из-за выброса вулканического пепла. Об этом сообщил представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Воздушная гавань будет закрыта 29 июня с 03:00 до 19:00 (с 22:00 мск четверга до 14:00 мск пятницы), сообщает агентство «РИА Новости».

Предполагается, что вулканический пепел будет около аэропорта в пятницу утром.

В декабре 2017 года аэропорт на Бали не работал в течение трех суток из-за вулкана, напоминает ТАСС.

27 июня сообщалось о продолжающейся активности вулкана Фуэго в Гватемале. Из-за выпадения пепла, грязевых вулканических потоков и наводнения некоторые территории объявлены необитаемыми и опасными для проживания.