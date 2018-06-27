Районы у вулкана в Гватемале объявлены необитаемыми

Несколько населенных пунктов и зон в районе вулкана Фуэго объявлены необитаемыми решением Национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы.

Опасность для людей представляют выпадение пепла, грязевые вулканические потоки и наводнения. Они угрожают 172 поселкам, однако пока решение об опасности проживания пока принято только по двум из них, а также по нескольким зонам у Фуэго.

После сворачивания поисковых работ в зоне извержения власти заявили о намерении объявить ее районом массового захоронения. Инициатива должна быть одобрена местными властями, сообщает «РИА Новости».

Фуэго считается одним из наиболее активных вулканов в Гватемале. Он проснулся 12 апреля, а 3 июня началось мощное извержение, которым была уничтожена школа местной деревни. В этот день не менее 27 детей погибли, еще несколько десятков пропали без вести. К 12 июня число жертв возросло до 120, около 200 числятся пропавшими.