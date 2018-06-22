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Извержение вулкана Симмоэ началось в Японии

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Фото: Global Look Press/Richard Atrero de Guzman
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Вулкан Симмоэ, расположенный на японском острове Кюсю, выбросил столб дыма и пепла на высоту 2,6 тыс. м.

Вокруг вулкана установлена запретная зона радиусом 3 км, передает ТАСС. Раскаленные камни из кратера разлетаются более чем на километр. Высота Симмоэ — 1420 м. В последний раз он извергался в апреле. Тогда из-за дыма и пепла были отменены и задержаны десятки авиарейсов.

16 июня на острове Кюсю началось извержение вулкана Сакурадзима. Он выбросил столб пепла и дыма высотой около 4,7 км. 17 июня землетрясение магнитудой 7,0 произошло в центре острова Хонсю. 18 июня еще одно землетрясение в префектуре Осака унесло жизни пяти человек.

Вулканическая деятельность, сопровождающаяся землетрясениями, активизировалась в разных районах мира в последние месяцы. 3 мая началось извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Также как минимум 27 детей погибли при извержении вулкана Фуэго в Гватемале в начале июня.

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