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Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло почти до 350

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Около 350 человек получили травмы различной степени тяжести при землетрясении 6,1 в юго-западной части японского острова Хонсю. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным метеорологического управления страны, подземный толчок произошел ранним утром 18 июня на севере префектуры Осака.

Власти региона сейчас принимают меры по ликвидации ущерба. В результате землетрясения в зданиях ассамблей префектур Осака, Хёго и Нара, а также терминала аэропорта Осаки обрушились панели потолочного покрытия. В убежищах размещены около 1300 человек.

Как пишет НСН, сейсмологи не исключают возможности повторения подземных толчков. Ранее сообщалось о трех погибших и 217 пострадавших.

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