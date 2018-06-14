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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

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Фото: TASS/ZUMA/Muhammad Fauzy
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Подземные толчки магнитудой 5,0 зарегистрированы в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Эпицентр находился в 138 км к юго-востоку от села Никольское Алеутского района.

«По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, утром 14 июня 2018 года в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие», –– говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Угроза цунами не объявлялась.

13 июня сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло вблизи Северных Курил. Ощутить толчки могли жители города Северо-Курильска.

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