В Японии число пострадавших от землетрясения превысило 200 человек

Три человека погибли, минимум 217 пострадали во время землетрясения в японской префектуре Осака.

По данным телеканала NHK, среди погибших девятилетняя девочка.

Пострадавшие есть в префектуре Киото, Нара и Хёго.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром 18 июня. В нескольких городах повреждены здания, произошел сбой на железной дороге. Из-за сильных толчков в городе Такацуки начался пожар, повреждения получила канализация, затопило улицы, из-за чего приостановлено дорожное движение.