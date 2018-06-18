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В Японии число пострадавших от землетрясения превысило 200 человек

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Три человека погибли, минимум 217 пострадали во время землетрясения в японской префектуре Осака.

По данным телеканала NHK, среди погибших девятилетняя девочка.

Пострадавшие есть в префектуре Киото, Нара и Хёго.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло утром 18 июня. В нескольких городах повреждены здания, произошел сбой на железной дороге. Из-за сильных толчков в городе Такацуки начался пожар, повреждения получила канализация, затопило улицы, из-за чего приостановлено дорожное движение.

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