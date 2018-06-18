В полиции заявили о гибели трёх человек при землетрясении в Японии

Сильное землетрясение в Японии унесло жизни как минимум троих человек. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщило агентство Kyodo в понедельник, 18 июня.

В городе Такацуки 9-летняя девочка была придавлена стеной плавательного бассейна, мужчины погибли в Осаке и Хигасиедогаве.

По данным метеослужбы, магнитуда землетрясения достигла 6,1 по шкале Рихтера, но крупных разрушений отмечено не было.

При этом было нарушено железнодорожное сообщение на западе страны и прекращены поставки газа в жилые дома некоторых районов Японии.

Первоначально сообщалось о том, что разрушительная сила землетрясения составила 5,9 балла. Позже Национальное метеорологическое управление уточнило информацию, заявив о магнитуде 6,1.