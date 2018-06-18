Прямой эфир

В полиции заявили о гибели трёх человек при землетрясении в Японии

0
Фото: REUTERS/Kyodo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильное землетрясение в Японии унесло жизни как минимум троих человек. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщило агентство Kyodo в понедельник, 18 июня.

В городе Такацуки 9-летняя девочка была придавлена стеной плавательного бассейна, мужчины погибли в Осаке и Хигасиедогаве.

По данным метеослужбы, магнитуда землетрясения достигла 6,1 по шкале Рихтера, но крупных разрушений отмечено не было.

При этом было нарушено железнодорожное сообщение на западе страны и прекращены поставки газа в жилые дома некоторых районов Японии.

Первоначально сообщалось о том, что разрушительная сила землетрясения составила 5,9 балла. Позже Национальное метеорологическое управление уточнило информацию, заявив о магнитуде 6,1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девочка погибла и восемь человек пострадали при землетрясении в Японии
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Японии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017