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Девочка погибла и восемь человек пострадали при землетрясении в Японии

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Девятилетняя девочка стала жертвой сильного землетрясения, произошедшего 18 июня на юго-западе японского острова Хонсю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По данным СМИ, девочка была раздавлена обломками стены, рухнувшей на территории школы в городе Такацуки. 

В других районах острова ранения различной тяжести получили восемь человек.

Подземные толчки привели к сбою в подаче электроэнергии примерно в 170 тыс. квартир и индивидуальных домов. Примерно 100 тыс. домохозяйств остались без газа. В городе Такацуки поврежден водопровод.

На юго-западе Хонсю прекращено движение железнодорожного транспорта — как скоростных, так и обычных составов. 

В городе Осака c населением 2,6 млн человек не работает метро.

Аэропорты в зоне бедствия продолжают работу. Объекты атомной энергетики не пострадали.

Первоначально сообщалось о том, что разрушительная сила землетрясения составила 5,9 балла. Однако Национальное метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмической службы, уточнило информацию, заявив о магнитуде 6,1.

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