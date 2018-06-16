В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима

Столб пепла и дыма высотой около 4,7 км выбросил вулкан Сакурадзима, находящийся на южном японском острове Кюсю.

Специалисты сообщают о «взрывном характере» начавшегося извержения. По данным «РИА Новости», вулканологи зафиксировали выбросы камней на расстояние 800 м — 1 тыс. м от кратера.

Власти объявили третий уровень опасности, запрещающий приближаться к горе. Четвертый и пятый уровни предусматривают «подготовку к эвакуации» и «срочную эвакуацию». Последний раз активность вулкана повышалась в мае 2017 года, передает телеканал «Звезда».

В 50 км от вулкана расположена АЭС «Сэндай».

В последние месяцы в разных районах мира активизировалась вулканическая деятельность. Так, 3 мая началось извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. 16 мая в регионе был объявлен «красный» уровень тревоги.

Как минимум 27 детей погибли при извержении вулкана Фуэго в Гватемале в начале июня. Общее число погибших при извержении вулкана достигло 99 человек.