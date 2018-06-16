Прямой эфир

В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима

0
Фото: Global Look Press/Picha Karel
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столб пепла и дыма высотой около 4,7 км выбросил вулкан Сакурадзима, находящийся на южном японском острове Кюсю.

Специалисты сообщают о «взрывном характере» начавшегося извержения. По данным «РИА Новости», вулканологи зафиксировали выбросы камней на расстояние 800 м — 1 тыс. м от кратера.

Пробуждение Фуэго
Что сейчас происходит в районе извержения вулкана в Гватемале

Власти объявили третий уровень опасности, запрещающий приближаться к горе. Четвертый и пятый уровни предусматривают «подготовку к эвакуации» и «срочную эвакуацию». Последний раз активность вулкана повышалась в мае 2017 года, передает телеканал «Звезда».

В 50 км от вулкана расположена АЭС «Сэндай».

В последние месяцы в разных районах мира активизировалась вулканическая деятельность. Так, 3 мая началось извержение вулкана Килауэа на Гавайях. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. 16 мая в регионе был объявлен «красный» уровень тревоги

Как минимум 27 детей погибли при извержении вулкана Фуэго в Гватемале в начале июня. Общее число погибших при извержении вулкана достигло 99 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дождь из драгоценных камней обрушился на Гавайи
В Гватемале обнаружили тела еще семи жертв извержения вулкана

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017