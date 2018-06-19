Число жертв землетрясения в Японии возросло до пяти человек

Число погибших при землетрясении в японской префектуре Осака увеличилось до пяти.

Как сообщает RT со ссылкой на агентство Kyodo, власти подтвердили гибель 66-летнего мужчины в городе Такацуки.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 360 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 18 июня на юго-западе японского острова Хонсю. Его очаг находился на севере префектуры Осака на глубине 13 км. Главное метеорологическое управление Японии в течение суток после землетрясения зафиксировало 26 повторных подземных толчков.