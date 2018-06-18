Россияне не пострадали во время землетрясения в Осаке

Генеральное консульство России в Осаке (Япония) не располагает сведениями о россиянах, пострадавших в результате землетрясения в прилегающем районе.

В дипмиссии сообщили ТАСС, что японские власти не передавали таких данных. Генконсульство продолжает работать в нормальном режиме.

Землетрясение в префектуре Осака произошло ранним утром 18 июня. Его магнитуда оценивается в 6,1. По последним данным, три человека погибли, травмы разной тяжести получили около 350 человек, в убежищах размешены около 1,3 тыс. человек. В некоторых зданиях зафиксированы разрушения. Сейсмологи не исключили повторных подземных толчков.