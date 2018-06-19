Около 30 афтершоков за сутки после землетрясения произошло в Японии

Повторные подземные толки наблюдались за сутки после мощного землетрясения в японской префектуре Осака.

Главное метеорологическое управление Японии всего зафиксировало 26 толчков. При этом, четыре раза они достигали четырех баллов по семибальной шкале, принятой в Японии. Метеорологи также предупредили, что сильные афтершоковые толчки возможны в этом районе в течение недели.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Осаке 18 июня. По последним данным, три человека погибли, травмы разной тяжести получили около 350 человек, в убежищах размешены около 1,5 тыс. человек.

Генеральное консульство России в Осаке (Япония) ранее сообщило, что не располагает сведениями о россиянах, пострадавших в результате землетрясения в прилегающем районе.