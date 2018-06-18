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Плющенко с семьей попал в эпицентр землетрясения в Японии

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Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенкo во время гастролей в Японии оказался в эпицентре землетрясения вместе с супругой, музыкальным продюсером Яной Рудковскoй, и сыном. Об этом в Instagram сообщила жена спортсмена.

«Мы сегодня испытали на себе землетрясение 6 баллов, осыпалась штукатурка в номере (пока не ходят поезда, и мы из Кобе не можем попасть в Осаку) <…>, но живем дальше и радуемся жизни!», — написала Рудковская.

 

Дорогие,спасибо за переживания, с нами все хорошо ,мы сегодня испытали на себе землятресение 6 баллов,осыпалась штукатурка в номере ( пока не ходят поезда и мы из Кобе не можем попасть в Осаку и у всех лёгкий шок, Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землятресение он тут пережил впервые в жизни,но живем дальше и радуемся жизни! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Вчера был эфир на главном японском Канале,кто просил 1 часть «Посвящения Майкла Джексона» Александра Плющенко @gnomgnomych на #fantasyonice2018 💪🏻 🇯🇵🇷🇺

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 18 Июн 2018 в 12:57 PDT

Она отметила, что Плющенко ездит в Японию в течение двух десятков лет, но подобное стихийное бедствие пережил впервые. 

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере японской префектуры Осака утром в понедельник, 18 июня. В результате три человека погибли и более 200 пострадали. В нескольких городах были повреждены здания, на железной дороге произошел сбой.

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