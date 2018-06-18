Плющенко с семьей попал в эпицентр землетрясения в Японии

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенкo во время гастролей в Японии оказался в эпицентре землетрясения вместе с супругой, музыкальным продюсером Яной Рудковскoй, и сыном. Об этом в Instagram сообщила жена спортсмена.

«Мы сегодня испытали на себе землетрясение 6 баллов, осыпалась штукатурка в номере (пока не ходят поезда, и мы из Кобе не можем попасть в Осаку) <…>, но живем дальше и радуемся жизни!», — написала Рудковская.

Она отметила, что Плющенко ездит в Японию в течение двух десятков лет, но подобное стихийное бедствие пережил впервые.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере японской префектуры Осака утром в понедельник, 18 июня. В результате три человека погибли и более 200 пострадали. В нескольких городах были повреждены здания, на железной дороге произошел сбой.