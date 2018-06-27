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В США авиапассажиры сняли на видео гулявшего по аэродрому в трусах африканца

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Фото: twitter.com/@ReallyDisCool
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В США авиапассажиры сняли на видео африканца, который разгуливал по территории аэродрома в Атланте в одном нижнем белье. По словам полиции, 19-летний Джхрин Джонс ускользнул от охраны и преодолел заградительные барьеры в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон.

После этого он взобрался на крыло приземлившегося самолета и начал стучать в иллюминаторы. На кадрах, которые появились в Сети, видно, как африканец уже спрыгнул с лайнера и разгуливает по взлетно-посадочной полосе в одних трусах, пишет Independent.

Прибывшая на место инцидента полиция задержала нарушителя. Представители аэропорта также опровергли информацию о том, что африканец выпрыгнул из салона самолета.

Несколькими часами ранее в воздушной гавани Нью-Йорка пассажиров эвакуировали из самолета после сообщения об угоне лайнера.

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