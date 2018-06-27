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В США эвакуированы пассажиры самолета из-за ложного сообщения об угоне

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Фото: REUTERS/Fred Prouser
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В нью-йоркском аэропорту полиция окружила самолет авиакомпании JetBlue, в котором находились пассажиры, готовящиеся к вылету в Лос-Анджелес. Правоохранители поднялись на борт для проверки сообщения об угоне воздушного судна.

По данным газеты New York Post, причиной этому стал ошибочный сигнал пилота, оправленный диспетчеру по радиосвязи. Он хотел отправить на базу сведения о неполадках с радиосистемой, однако случайно использовал специальный код, который передается при захвате и попытке угона самолета.

Прибывшие на сигнал правоохранители и спецслужбы эвакуировали пассажиров. После проверки самолета угроза не была обнаружена, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что направлявшийся в Новосибирск самолет авиакомпании «Глобус» был вынужден прервать взлет из столичного аэропорта Домодедово из-за задымления в кабине пилотов. Все пассажиры были эвакуированы по надувным трапам, никто не пострадал.

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