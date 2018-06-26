Два самолета столкнулись в аэропорту Южной Кореи

В южнокорейском аэропорту Кимпхо столкнулись два пассажирских лайнера авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines.

Самолет Korean Air задел хвостовой частью крыло авиалайнера Asiana Airlines, оба лайнера повреждены. В момент инцидента пассажиров в самолетах не было, отмечает ТАСС.

По предварительным данным, причиной столкновения стали неблагоприятные метеоусловия и плохая видимость. В результате происшествия вылет нескольких рейсов был задержан.

Ранее 23 июня лайнер японской авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс Брюссель–Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки из-за повреждения стекла в кабине пилотов.