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Два самолета столкнулись в аэропорту Южной Кореи

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Фото: Twitter.com
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В южнокорейском аэропорту Кимпхо столкнулись два пассажирских лайнера авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines.

Самолет Korean Air задел хвостовой частью крыло авиалайнера Asiana Airlines, оба лайнера повреждены. В момент инцидента пассажиров в самолетах не было, отмечает ТАСС

По предварительным данным, причиной столкновения стали неблагоприятные метеоусловия и плохая видимость. В результате происшествия вылет нескольких рейсов был задержан. 

Ранее 23 июня лайнер японской авиакомпании All Nippon Airways, выполнявший рейс Брюссель–Токио, совершил экстренную посадку в аэропорту Хельсинки из-за повреждения стекла в кабине пилотов.

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