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Около 20 пассажиров устроили беспорядки на борту самолета Ryanair

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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По меньшей мере 20 пассажиров приняли участие в потасовке на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Дублина на Ибицу.

В результате капитан воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Парижа. Троих зачинщиков беспорядков в состоянии алкогольного опьянения передали в руки французским правоохранителям. Инцидент произошел в минувшие выходные, подтвердил представитель Ryanair Робин Кили.

«Мы не станем терпеть неконтролируемое или разрушительное поведение в любое время, безопасность и комфорт клиентов, экипажа и самолетов являются нашим приоритетом номер один», — приводит его слова Independent.

По словам Кили, авиадебоширы начали употреблять спиртное в аэропорту Дублина в начале дня до вылета, который был запланирован на 8.50 по местному времени. В этой связи авиакомпания призвала к запрету на выпивку до 10 утра в аэропортах.

11 июня пассажирский самолет американской авиакомпании United Airlines, совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за «опасений в сфере безопасности».

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