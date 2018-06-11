Самолет United Airlines совершил вынужденную посадку в Ирландии

Пассажирский самолет, принадлежащий американской авиакомпании United Airlines, совершил вынужденную посадку в Ирландии. Причиной посадки названы «опасения в сфере безопасности».

Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает Reuters.

По данным агентства, самолет выполнял рейс UA971, он летел из Рима в Чикаго.

Экипаж попросил пассажиров покинуть самолет, сотрудники экстренных служб и полицейские проводят обыск самолета. Проводится досмотр эвакуированных пассажиров.

Что конкретно стало причиной посадки и что ищут полицейские, данных нет.

10 июня пассажирский самолет Airbus A320 компании Peach совершил экстренную посадку в аэропорту города Сендай из-за неисправного двигателя.