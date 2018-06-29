Полиция Испании задержала футболиста «Спартака» Промеса за избиение жены

Полиция испанского острова Ибица задержала по подозрению в избиении полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Нидерландов Квинси Промеса. Об этом в четверг, 28 июня, рассказало голландское издание Voetbal Primeur.

Жена было только одной из жертв футболиста. «Пытавшиеся его успокоить также были избиты», — цитирует сообщение ТАСС.

Промес стал чемпионом России в сезоне 2016/17 и лучшим бомбардиром команды.

2 июня бывший игрок сборной России по футболу, полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин вступил в конфликт с футболистом «Актобе» Маркосом Пиццелли во время матча чемпионата Казахстана.

Пиццелли, который хорошо известен российским болельщикам по выступлениям за «Кубань», грубо сыграл против россиянина у кромки поля. Аршавин в ответ на это выругался и резко шагнул в сторону Пиццелли.