Российские банки с 1 июля начнут сбор биометрических данных клиентов

Сбор биометрических данных клиентов начнут российские банки с 1 июля, сообщает в пятницу, 29 июня, телеканал «Звезда».

Благодаря этому банки смогут предоставлять свои услуги клиентам прямо на дому, без посещения офиса.

Закон об этом был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году.

21 мая сообщалось, что благодаря этому закону Сбербанк и ВТБ смогут обслуживать клиентов в Крыму при помощи биометрии.

Любой житель полуострова, прошедший процедуру биометрии, сможет стать полноправным пользователем интернет-сервисов двух крупнейших финансово-кредитных организаций России. После этого предложения Сбербанка и ВТБ будут доступны всем. Юридические лица и бизнесмены для работы смогут использовать цифровую подпись.