Госдума введет биометрическую регистрацию депутатов

Биометрическую регистрации депутатов планируют ввести в Госдуме с середины 2019 года, после реконструкции зала пленарных заседаний. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В рамках этого проекта (реконструкции) мы отдельно выбираем ту часть, которая называется рабочее место депутата. Она будет в том числе предусматривать биометрическую регистрацию, которая будет проводиться путем сканирования 364 точек лица», — приводит его слова ТАСС.

Володин пообещал предварительно презентовать новое рабочее место законодателя, заверив, что оно будет более просторным.

Спикер также добавил, что пока в здании на Охотном Ряду будет идти ремонт, депутаты переедут в Колонный зал.

Ранее портал iz.ru узнал, что Госдума хочет отследить выполнение законов на практике, чтобы повысить их эффективности и при необходимости скорректировать. В частности, предлагается добавить в закон «О парламентском контроле» новую статью о мониторинге правоприменения.