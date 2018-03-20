Прямой эфир

Госдума введет биометрическую регистрацию депутатов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биометрическую регистрации депутатов планируют ввести в Госдуме с середины 2019 года, после реконструкции зала пленарных заседаний. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В рамках этого проекта (реконструкции) мы отдельно выбираем ту часть, которая называется рабочее место депутата. Она будет в том числе предусматривать биометрическую регистрацию, которая будет проводиться путем сканирования 364 точек лица», — приводит его слова ТАСС.

Володин пообещал предварительно презентовать новое рабочее место законодателя, заверив, что оно будет более просторным. 

Спикер также добавил, что пока в здании на Охотном Ряду будет идти ремонт, депутаты переедут в Колонный зал.

Ранее портал iz.ru узнал, что Госдума хочет отследить выполнение законов на практике, чтобы повысить их эффективности и при необходимости скорректировать. В частности, предлагается добавить в закон «О парламентском контроле» новую статью о мониторинге правоприменения. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские депутаты подрались в редакции телеканала
Законопроект о криптовалютах и майнинге внесли в Госдуму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017