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Французский цементный гигант Lafarge обвинен в пособничестве ИГ

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Французскому цементному гиганту Lafarge суд страны предъявил обвинения в пособничестве террористам «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) и соучастии в преступлениях против человечности, сообщает France 24.

Следовали утверждают, что компания перечислила ИГ около €13 млн в 2013–2014 годах.

Сама фирма признает, что деньги перечислялись боевикам для того, чтобы в районе деревни Эль-Джалабия в Сирии продолжал работу цементный завод. Кроме того, таким образом покупалась безопасность сотрудников компании в Сирии.

Представители Lafarge заявляют, что не знают, были ли террористы ИГ среди боевиков, контролирующих местность, где расположен завод в Сирии.

25 июня боевики ИГ взяли в заложники шесть сотрудников сил безопасности Ирака. Террористы угрожают убить иракских силовиков, если власти Ирака не отпустят на свободу всех заключенных суннитов.

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