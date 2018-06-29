Минобороны защитится от электронных атак блокчейном

В Минобороны начались работы по внедрению технологии блокчейн для выявления электронных атак на особо важную информационную инфраструктуру и защиты баз данных. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Для осуществления задуманного на базе строящегося в Анапе военного технополиса «ЭРА» создается научная лаборатория, которая будет изучать возможности применения технологии блокчейн для выявления компьютерных атак.

«Зачастую при несанкционированном проникновении в устройство злоумышленник подчищает журнал доступа, расположенный на нем, скрывая следы атаки. Используя распределенный на несколько устройств журнал (например, в виде блокчейна), можно свести к минимуму такой риск», — пояснил «Известиям» антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Маланов.

Сегодня технология блокчейн эффективно применяется гражданскими организациями, а значит, может пригодиться и военным, уверен председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

За обеспечение информационной безопасности отвечает 8-е управление Генштаба, на которое возложена задача по защите гостайны.

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Блокчейн оденут в камуфляж