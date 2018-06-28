Путин рассказал о крупном выводе войск из Сирии за последние дни

Президент России Владимир Путин рассказал о выводе из Сирии за последние несколько дней 13 самолетов, 14 вертолетов и 1140 человек личного состава.

«Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями», — приводит «РИА Новости» слова главы государства со встречи выпускников военных вузов в Кремле.

Путин подчеркнул, что вывод войск продолжается и сейчас. По мнению президента, российская армия наглядно показала свой возросший потенциал, слаженность частей и соединений в борьбе с террористами в Сирии.

Российский лидер призвал полностью использовать опыт сирийской операции при подготовке военнослужащих, сообщает ТАСС.

Пресс-служба Минобороны 25 июня заявила о возвращении в Россию двух вертолетов Ка-52 после выполнения задач в Сирии. В ведомстве подчеркнули, что вертолеты загрузили в самолет Ан-124 «Руслан» на аэродроме Хмеймим 24 июня.

При этом 19 июня спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что борьба с боевиками продолжится. По его словам, на юге Сирии остается достаточное количество террористов, в частности, в Идлибе.